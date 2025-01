Davidemaggio.it - Su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, gli otto episodi di The Bank Hacker

Leggi su Davidemaggio.it

o 1 TheJeremy, studente di informatica eper studio, vive ad Anversa, ha una sorellina e i genitori Anouk e Johan gestiscono un negozio di fiori e piante. Il padre si suicida poiché gravemente indebitato a seguito di un investimento finanziario sbagliato, consigliatogli dall’amico Willem che lavora alla banca Certus. La madre Anouk si dà da fare e va a trovare Willem in banca per chiedergli aiuto ma questi non le dà molte speranze. Intanto una banda di criminali capeggiata da Alidor, dopo aver passato due anni in galera per truffa e furto, vuole organizzare una rapina in banca per recuperare del denaro a seguito della confisca di alcuni milioni di euro, inizialmente depositati su un conto in Svizzera e congelato dopo la loro condanna. La banda cerca unper sostituire l’esperto informatico nel frattempo non più d’accordo con Alidor, e la figlia di questi, Ada, va a cercare chi potrebbe fare al caso loro all’Università dove assiste, travestita, alle stesse lezioni di Jeremy.