Juventusnews24.com - Russo Aquila, ufficiale l’acquisto del talento classe 2007 a titolo definitivo dalla Juve: il comunicato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24del: ilsul passaggio aFrancescolascia ala. Il calciatoresi era trasferito in prestito la scorsa estate in Serie D e adesso èil suo passaggio aall’. Di seguito ildel club:– «L’1927 comunica di aver raggiunto l’accordo con lantus Football Club S.p.A. perdel calciatore Francesco.Il, in prestito da inizio stagione con i rossoblù, ha ora sottoscritto un contratto che lo legherà all’1927 sino al 30 giugno 2026».Leggi suntusnews24.com