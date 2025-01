Romadailynews.it - Roma: 17enne accoltellato a Testaccio stabile, e’ sveglio e comunica

Leggi su Romadailynews.it

Secondo quanto si apprende, ilieri pomeriggio nel quartieredi, attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo e’e il decorso prosegue senza complicazioni.Il ragazzo e’e ha parlato con la mamma. Sempre secondo quanto si apprende, dal momento che le sue condizioni lo permettono, verra’ dimesso dalla Terapia intensiva nel pomeriggio per essere trasferito in reparto ordinario.Agenzia Nova