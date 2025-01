Ilgiorno.it - Produttività e soddisfazione. Indagini sul capitale umano

“Performance e felicità dei dipendenti: una coesistenza possibile?” Si intitola così il convegno organizzato dalla Liuc che si terrà in auditorium il 28 gennaio alle 17.30. Trasformare le disuguaglianze in opportunità è un obiettivo che Lisa, progetto di ricerca dell’Ateneo, intende perseguire studiando gli effetti locali delle interazioni di quattro dimensioni di fragilità (opportunità di apprendimento permanente, inclusione nel mercato del lavoro, divario retributivo, invecchiamento della forza lavoro) sulla competitività delle imprese. Per migliorare la capacità delle aziende e società italiane di attrarre, rafforzare e trattenere il, è necessario indagare a fondo che cosa lega la, l’impegno e ladelle persone nel lavoro. Verranno presentati i risultati dello studio dell’Osservatorio Engagement, Welfare & Mobility (EWM), per approfondire l’importanza della qualità della vita aziendale attraverso tre livelli: l’engagement, inteso come lae il coinvolgimento del lavoratore nei progetti aziendali; il welfare, che attiene al benessere individuale e familiare; la mobilità, come modalità per raggiungere il luogo di lavoro in relazione a una sempre più sviluppata attenzione all’ambiente e all’impronta climatica.