Agi.it - Precipita durante l'arrampicata, morto ventenne nell'Aquilano

Leggi su Agi.it

AGI -da una parete di montagna dove si stava arrampicando e muore. È accaduto nel pomeriggioa frazione aquilana di Roio. A perdere la vita un 20enne di Merano (Bolzano), Manfredi Antonio Tallarico, studente in Odontoiatria all'Università dell'Aquila. L'incidente è avvenuto in località Fossa di Valleona dove il ragazzo, secondo le prima informazioni, stava effettuando con un amico l'. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale luogo nel quale dopo poco sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti del caso. La vittima il prossimo 6 febbraio avrebbe compiuto 21 anni. Il giovane a quanto pare'intento di scattare alcune foto, si sarebbe calato sulla parete rocciosa di Fossa di Valleona, depressione carsica profonda 80 metri e larga 100 metri mentre il suo amico ha approfittato della bella giornata per correre.