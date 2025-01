Ilfoglio.it - Perché vedere "A complete unknown", il biopic su Bob Dylan candidato agli Oscar

Leggi su Ilfoglio.it

iani erano pronti con il fucile puntato. Gli odiatori di Timothée Chalamet il fucile lo avevano già caricato qualche film fa (noi no, lo abbiamo amato dalla particina in “Lady Bird” di Greta Gerwig: belloccio, di mondo, sgarbato con la ragazza di provincia). Armi cariche di pregiudizi senza una ragione, se non l’impulso irresistibile di non riconoscere il talento altrui, e di venerare il Bobche non è andato a prendersi il Nobel a Stoccolma (capaci pure di deplorare “la svolta elettrica” come il pubblico del festival folk di Newport, estate 1965). Detto questo, “A” è un film bellissimo, dain originale, con Timothée Chalamet perfetto nel personaggio. Canta, suona la chitarra e l’armonica a bocca, duetta con la fidanzata a fasi alterne Joan Baez, che era già famosa, in “It Ain’t Me Babe”.