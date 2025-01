Tvzap.it - “Non vedevo l’ora di dirvi”. Aurora Ramazzotti, l’annuncio sui social sconvolge i fan: ma la verità è un’altra

Leggi su Tvzap.it

Personaggi TV.ha recentemente annunciato un entusiasmante progetto professionale che la vedrà coinvolta durante la settimana del Festival di Sanremo, in programma su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio. L’influencer e conduttrice sarà al timone di un podcast interamente dedicato alla celebre kermesse musicale. Attraverso una storia su Instagram, la figlia di Michelle e Eros ha condiviso la notizia con i suoi follower, apparendo con un asciugamano in testa dopo una doccia. Ha scritto: “Comunque ho una news che nondi!“. I fan pensavano a tutt’altro!Leggi anche: Mirko Brunetti, chi è la nuova fidanzata: la reazione dell’ex Perla VatieroLeggi anche: Raimondo Todaro e Francesca Tocca, è finita per sempre: “Abbiamo dato tutto”Il percorso di, figlia di Michelle Hunziker ed Eros, ha saputo ritagliarsi uno spazio nel panorama mediatico italiano, distinguendosi per la sua personalità vivace e autentica.