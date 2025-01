Ilrestodelcarlino.it - Munari pronto a difendere la porta: "Una grande emozione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha esordito in biancoverde domenica, nell’amara trasferta di Teramo. Uno spezzone di partita, nel finale, chiamato aladel Castelfidardo dopo l’espulsione di Elezaj. Michaelora èper debuttare dal prima minuto. L’esordio dovrebbe avvenire domenica, in casa, contro il Chieti. "Mi aspetto una partita difficile, ma giocheremo in casa e con l’aiuto del nostro pubblico faremo di tutto perre a casa un risultato positivo - attacca-. Ci prepareremo per affrontarli al meglio grazie alle direttive del mister". Voglia di riscatto nei fidardensi dopo la scoppola di Teramo: quattro gol subiti, solo uno realizzato. "Il Teramo è un avversario molto forte. Peccato aver perso, ma abbiamo lottato fino alla fine in una partita impegnativa sotto ogni aspetto. Sui gol subiti penso di aver fatto il massimo.