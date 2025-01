Mistermovie.it - Mister Movie | Ocean’s 14, David Leitch in trattative per dirigere il nuovo capitolo della saga

Il franchise di successo “” potrebbe presto tornare sul grande schermo con un, e le novità non mancano. Secondo indiscrezioni,, regista noto per il successo di “Bullet Train” e “Fall Guy”, sarebbe inper14”. Questa mossa segnerebbe un cambiamento di rotta rispetto alla trilogia originale diretta da Steven Soderbergh, che ha dichiarato di considerare conclusa la sua avventura con la.George Clooney e Brad Pitt pronti a tornare insiemeTra i grandi nomi associati al progetto, spiccano George Clooney e Brad Pitt, che potrebbero riunirsi ancora una volta sul set. Il duo, celebre per la sua chimica sullo schermo, ha già lavorato insieme in passato, non solo nella trilogia di “”, ma anche nella recente commedia d’azione “Wolfs”.