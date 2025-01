Juventusnews24.com - Massimo Mauro certo: «I tifosi devono avere fiducia in Giuntoli e Thiago Motta. Forse ci sono stati degli errori ma…». Poi dice questo su Vlahovic

di Redazione JuventusNews24sul momento della Juve in vista della sfida contro il Napoli: tutte le dichiarazioniIl doppio ex di Juve e Napoli,ha parlato a Sportmediaset in vista del match tra i bianconeri e i partenopei.PAROLE – «Quella dei bianconeri è un’annata in work in progress. Inel lavoro dicinella costruzione della squadra, ad esempio, insistere su molti giovani contemporaneamente. Anche perché giocare con la maglia bianconera “pesa” non poco. Vedo che adesso la società sta operando sul mercato ma il problema non è(poco servito da Conceicao e Yidiz) e anche Kolo Muani è solo un’alternativa meno valida al serbo con il quale difficilmente giocherà visti gli schemi di