Ilfattoquotidiano.it - Israele. Il figlio di Bezalel Smotrich, ministro dell’ultradestra, ha vinto un terreno a basso costo sulle rovine di un villaggio beduino

Fino a poche settimane fa si chiamava Umm al-Hiran. Era un, tra i molti non riconosciuti da Tel Aviv. Poco meno di 400 anime impiantate dal 1956 nella terra arida del Negev, il 14 novembre è stato raso al suolo. Allontanati gli abitanti, ingegneri e operai sono arrivati subito: al suo posto sorgerà un insediamento ebraico, si chiamerà Dror. Ilè stato frazionato in lotti, destinati a essere assegnati tramite estrazione a sorte, come da prassi. Tra i vincitori, riferisce Haaretz, c’è anche ildiche tiene in piedi il governo Netanyahu e punto di riferimento dei coloni che sognano di ripulire Gaza e la Cisgiordania dai palestinesi.Nelle sue linee guida la Israel Land Authority la definisce “lotteria”. In quella della scorsa settimana, sono stati assegnati 345 lotti.