Inter-news.it - Il Lecce cede prima di sfidare l’Inter: un giocatore scende in Serie B

Ilvendadidomenica. La società salentina ha appena comunicato la cessione nel proprio sito ufficiale.COMUNICATO UFFICIALE – Ildomenica sfideràin campionato, nel match valido per la ventiduesima giornata diA. A due giorni dalla partita del Via del Mare, la società salentina ha appena comunicato la cessione in prestito di un proprio centrocampista. Questo il comunicato ufficiale del club: “L’U.S.comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rémi Oudin all’U.C Sampdoria”. Quindi, Giampaolo non avrà a disposizione ilfrancese, che rispetto alla passata stagione aveva perso ormai la titolarità. La partita controè in programma domenica alle 18 al Via del Mare.