Ilfattoquotidiano.it - Il gigantesco iceberg A23a in rotta di collisione con la Georgia del Sud. A rischio pinguini, elefanti di mare e foche

L’più grande del mondo è indicon ladel Sud, una remota isola britannica nell’Oceano Atlantico che rappresenta un vero e proprio rifugio per preziose colonie diimperatore, milioni didi. L’sta infatti ruotando verso Nord dall’Antartide e si trova a 280 chilometri di distanza dall’isola. Il timore è che possa arenarsi e frantumarsi, mettendo in pericolo la sopravvivenza della fauna selvatica. In passato, è già successo: ladiha impedito a innumerevoli animali di procacciarsi il cibo, causandone la morte.Ora scienziati, marinai e pescatori di tutto il mondo stanno esaminando con ansia le immagini satellitari per monitorare i movimenti quotidiani di questa regina degliè uno deglipiù antichi del mondo.