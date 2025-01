Pronosticipremium.com - Hermoso in uscita, la Roma cerca un centrale: Ghisolfi bussa al Marsiglia

La sconfitta con l’AZ per 1-0 è passata in archivio e ladeve necessariamente rialzarsi. I giallorossi sono caduti per l’ennesima volta in trasferta, dimostrando che serve ancora lavorare su alcune delle lacune e dei problemi di inizio stagione. Il focus si sposta ora sul campionato, lì dove è fondamentale continuare a risalire la china della classifica. Il 7° posto non appare più, infatti, come una chimera. I capitolini non hanno modo di fermarsi e devono iniziare a preparare la prossima gara con l’Udinese, in programma domenica 26 gennaio alle 15:00 al Bluenergy Stadium. Un match estremamente delicato, contro un avversario ostico fra le sue mura.Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per quanto concerne il finale di questa finestra invernale di calciomercato. Il direttore tecnico Florentvorrebbe regalare a Claudio Ranieri gli ultimi innesti di spessore in ogni reparto, con uno sguardo particolare a quello difensivo.