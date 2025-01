Thesocialpost.it - Hamas, domani libere 4 donne ostaggio: violati accordi e diffusi i nomi

ha comunicato idi quattro ostaggi che verranno liberati nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Si tratta delle soldate Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag. In cambio della loro scarcerazione, Israele rilascerà 180 prigionieri palestinesi attualmente detenuti. Questo rappresenta il secondo scambio dall’entrata in vigore della tregua domenica scorsa. Il primo scambio ha visto la liberazione di tre ostaggi israeliani e 90 prigionieri palestinesi.si era inoltre impegnato a fornire informazioni riguardo ai restanti 26 ostaggi ancora in mano al gruppo, ma al momento non ha ancora adempiuto a tale promessa. Tra questi, vi è la famiglia Bibas, composta da due genitori e due bambini, tra cui il piccolo Kfir, di appena 10 mesi, il più giovane degli ostaggi.