Tutto.tv - Grande Fratello 18, venticinquesima puntata: ripescati, eliminati e sorprese

Leggi su Tutto.tv

L’appuntamento di giovedì 23 gennaio con ilha seguito la linea della precedente. Nellaserata condotta da Alfonso Signorini, i concorrenti hanno avuto modo di scoprire quali degli ex gieffini sono stati.Alcuni di loro hanno varcato nuovamente la porta rossa, mentre altri sono stati definitivamente. Sono stati inoltre, affrontati diversi scontri, mentre per tutti gli inquilini è arrivato un provvedimento positivo che cambierà le loro sorti. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto. GF 18,: ie gliLe recenti eliminazioni avevano mobilitato le schiere di fan, in particolare nel caso di Helena Prestes. É anche questo uno dei motivi per cui la produzione ha deciso di valutare un ripescaggio tra gli ex concorrenti.