Finalmente Isabella Rossellini: la candidatura agli Oscar a 72 anni

La prima volta dell’attriceNonostante i vari incendi a Los Angeles, nelle ultime ore sono state rese note le candidature2025. Non ce l’ha fatta “Vermiglio” ma per l’Italia c’ècandidata come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in “Conclave”.Si tratta della prima, a 72, per l’attrice figlia d’arte di Robertoe Ingrid Bergman.Immensamente felice e grata dopo la notizia laha espresso tutta la sua gioia ricordando i genitori.«Quando ero giovane, sono stata sempre identificata con loro, ero la figlia di. Col passare del tempo non è accaduto così spesso. E ne sento la mancanza, specie oggi. Vorrei che i miei genitori fossero qui con me a celebrare questo grande onore».Inevitabile un pensiero a David Lynch, regista appena scomparso che fu pure compagno e con cui ha collaborato in passato: «La nostra collaborazione è stata la chiave della mia comprensione sull’arte della recitazione».