Dietro la facciata | cosa c’è davvero dentro il Palazzo della Civiltà Italiana?

Leggi su Funweek.it

Ilè un edificio simbolo dell’EUR e presenta ben 216 archi, un numero non casuale.LEGGI ANCHE – Perchè ci sono i buchi sul Colosseo? La curiosità che forse non conosciIlIl, noto anche come Colosseo Quadrato, è uno degli edifici più iconici dell’EUR e rappresenta un simbolo architettonico del Novecento romano. È stato ideato nel 1936 e progettato nel 1937 per l’Esposizione Universale del 1942, ma la sua costruzione fu completata solo nel dopoguerra.Gli architetti Giovanni Guerrini, Ernesto La Padula e Mario Romano progettarono l’edificio. Si tratta di un parallelepipedo in otto piani, realizzato in cemento armato e rivestito da lastre di travertino. La suaè contraddistinta da una sequenza di 216 arcate.