Caffaz attacca. La seduta si chiude

Animi accesi e consiglio sospeso. Simoneinterviene sul caso di Moni Ovadia e. "A fronte delle farneticanti dichiarazioni di Moni Ovadia in cui avrebbe dovuto parlare della Shoah - ha tuonato il consigliere - la vicesindaca Crudeli, che rappresentava la città, invece di andarsene come ha fatto il sindaco Jacopo Ferri, si è fatta i selfie con Ovadia e li ha postati. E’ inaudito che vogliano pulirsi la coscienza per la Giornata della Memoria davanti alle scuole. Non riconosco a questa amministrazione la dignità per celebrare la Giornata della Memoria". Elencando il mancato voto unanime della cittadinanza onoraria ai fratelli Pesaro, la mancata condanna al consigliere Koudsi, la mancata denuncia per le stelle di David sfregiate alla White Carrara,ha annunciato che non parteciperà alla giornata.