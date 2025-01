Ilgiorno.it - Bimba investita da auto “impazzita“

La frattura di una gamba e una brutta ferita aperta. Poteva non succedere nulla, ma anche andare molto peggio alla bambina di 9 anni di Premadio, frazione di Valdidentro, che ora si trova ricoverata all’ospedale Morelli di Sondalo. Ieri mattina, poco prima delle 8, con altri compagni stava aspettando il pullmino che l’avrebbe portata a scuola, quando in via ai Forni è stata urtata e travolta dalla parte anteriore di un’. La donna al volante ne aveva del tutto perso il controllo a causa del manto stradale, non solo ghiacciato, ma anche innevato dai fiocchi che stavano scendendo. I Carabinieri della Compagnia di Tirano che hanno ricostruito la dinamica parlano del mezzo "impazzito" che è girato su sè stesso, sino a urtare la bambina. I soccorsi per la piccola sono arrivati sul posto in codice rosso, quello di massima gravità, poi per fortuna tramutatosi in giallo una volta giunta in ospedale.