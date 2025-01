Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft affronta le critiche e ribadisce l’importanza di Yasuke e Naoe

Leggi su Game-experience.it

si prepara al lancio diil 20 marzo,ndo con fermezza le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio del protagonista, il leggendario samurai nero al servizio di Oda Nobunaga.Ricordiamo infatti che sin dal suo annuncio,è stato oggetto di discussioni online, con alcuni che hanno messo in dubbio la sua legittimità storica e la sua inclusione nel gioco. Tuttavia,ha difeso con decisione questa scelta, ricordando che la figura diè ben documentata nella storia giapponese e che la sua presenza arricchisce la narrativa del titolo.Come segnalato da GamesRadar, Simon Lemay-Comtois, direttore associato di, ha spiegato a Rolling Stone che il team di sviluppo “sa cosa sta facendo” e come ogni elemento del gioco, inclusi, si inserisca in modo armonioso nella storia.