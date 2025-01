Anteprima24.it - Annullata la revoca dell’affidamento in prova per un 38enne di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Suprema Corte di Cassazione ha recentemente annullato l’ordinanza/sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che avevato l’affidamento inal servizio sociale nei confronti di Enzo Formisano, noto pregiudicatodi.La decisione della Corte Suprema, presa accogliendo le tesi difensive sostenute dall’avvocato Vittorio Fucci, mette in discussione la valutazione del Tribunale di Sorveglianza circa la computazione dei tre anni trascorsi da Formisano in affidamento inai fini dell’espletamento della pena. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto tali periodi non computabili, condannando il Formisano a ripetere il periodo di carcerazione.La Cassazione, con la sua pronuncia, ha stabilito che i tre anni trascorsi in affidamento indevono essere considerati validi ai fini della espiazione della pena, rimettendo la questione ad un diverso collegio del Tribunale di Sorveglianza di Napoli per una nuova istruttoria e valutazione.