Xbox Game Pass, Crash Bandicoot 4 ed altri giochi di Febbraio 2025 rivelati da un leak

Un recenteproveniente da Insider Gaming, la testata guidata dall’affidabile informatore Tom Henderson, ha anticipati alcune deiin arrivo su.Tra i titoli più attesi spiccano4: It’s About Time e Madden NFL 25, insieme adgià confermati come Avowed di Obsidian e Far Cry New Dawn (come annunciato da Microsoft pochi giorni fa). Sebbene manchi l’ufficialità, le fonti di Henderson suggeriscono un aggiornamento del catalogo ricco e variegato, in grado di soddisfare gli abbonati al servizio in abbonamento del colosso di Redmond.Secondo il report,4: It’s About Time sarà uno dei principali arrivi su. Il platform, sviluppato da Toys For Bob e pubblicato da Activision Blizzard nel 2020, ha ricevuto recensioni positive per la sua qualità tecnica e ilplay creativo, ma non ha ottenuto il successo commerciale sperato.