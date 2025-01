Quotidiano.net - Trump, l’economista De Romanis: “L’Europa saprà reagire. Ma serve più integrazione”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 gennaio 2025 –, ma deve essere unita. “Non abbiamo bisogno di un singolo Paese che faccia da ponte con l’altra sponda dell’Atlantico”. Veronica De, economista e saggista, con una cattedra alla Luiss di Roma e alla Stanford University di Firenze, non si iscrive al coro di chi un giorno sì e l’altro pure si lamenta del. “Basta guardare a quello che è successo nelle tre crisi precedenti: quella finanziaria, quella pandemica e quella bellica. In tutti questi casiha messo in campo strumenti importanti e inimmaginabili fino ad allora, come il Quantitative easing, che durante il Covid è stato rafforzato, o il Next Generation Eu. Se laonomics sarà la quarta crisi, dobbiamo essere moderatamente ottimisti: anche questa volta ci sarà una reazione.