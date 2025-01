Ilfattoquotidiano.it - “Sto perdendo la vista, non riesco a vedere e rischio di sbattere e cadere”: la rivelazione di Judi Dench, affetta da degenerazione maculare

rischia di perdere laa causa di unadiagnostica nel 2012. L’attrice britannica, 90 anni, che ha ottenuto la fama internazionale per il ruolo di M nella serie di film di James Bond da “GoldenEy” (1995), fino alla sua ultima apparizione della saga in “Spectre” (2015), ha rivelato di aver bisogno di essere sempre accompagnata mentre cammina “altrimenti cadrei per terra”. Vincitrice del premio Oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua breve ma memorabile interpretazione della regina Elisabetta I in “Shakespeare in Love” (1998), ha parlato per la prima volta della suain un’apparizione in un podcast: “Qualcuno è sempre con me. Ora devo farlo perché nondicontro qualcosa o di“, ha rivelato laa “Fearless” di Trinny Woodall.