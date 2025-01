Lanazione.it - Sicurezza in periferia. San Paolo, Soccorso e Macrolotto hanno i vigili di quartiere

Prato, 23 gennaio 2025 - “Questo servizio di polizia di prossimità si concentrerà nelle zone della città precedente individuate come particolarmente sensibili, sulla base di quanto ci è stato segnalato dalla cittadinanza stessa. Ma pubblicheremo più avanti altri bandi e altri concorsi: l’intenzione dell’amministrazione è di potenziare il personale della polizia municipale sia per quel che riguarda la pianta organica che con progetti speciali, per andare a coprire ulteriori esigenze del territorio”. Lo ha affermato il sindaco Ilaria Bugetti, nel presentare ieri in via dell’Alberaccio i quattro nuovi “di” il cui compito sarà quello di raccogliere segnalazioni e esposti da parte dei cittadini, con una funzione di presidio e controllo in determinate zone della città. I quattro nuovi agenti della polizia municipale sono stati assunti grazie a un finanziamento del Ministero degli interni di 170mila euro, per un progetto annuale che può essere ripetuto per tre anni ed è vincolato allo svolgimento dell’attività di polizia di prossimità (cioè di presidio in orario mattutino o pomeridiano di alcune zone del territorio).