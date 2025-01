Liberoquotidiano.it - "Si sente unto da Dio, come Berlusconi": Augias e l'ultima sparata al veleno

Corradonon smette di sorprendere. Già note le sue tesi anti-destra, questa volta lo scrittore arriva a citare anche Silvio. Proprio così, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo,prende di mira Donald Trump. "Ho notato con allarme che Trump ieri ha detto che lo scampato pericolo all'attentato durante la campagna elettorale era un segno della benevolenza divina. Giàaveva tirato in ballo il fatto di considerarsidal Signore". E ancora,se non bastasse: "Ecco, tirare in ballo Dio, secondo me, è una cosa molto pericolosa". In quel momento il giornalista si rivolge direttamente a Italo Bocchino, anche lui ospite di La7: "Far ascendere il proprio potere a Dio ridà vita a un rituale antico, quello dell'unzione dei sovrani, sparito dai tempi della democrazia e delle grandi conquiste della sinistra democratica, caro Bocchino, cominciate con la Rivoluzione francese alla fine del ‘700".