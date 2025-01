Lettera43.it - Oscar 2025: tutte le nomination

Annunciate leper la 97esima edizione dei premi, in ritardo di alcuni giorni sulla tabella di marcia originale per gli incendi che stanno devastando Los Angeles. In diretta dal Samuel Goldwin Theater di Beverly Hills, i comici Rachel Sennott e Bowen Yang hanno diramato le scelte dell’Academy, deludendo però l’Italia. Vermiglio di Maura Delpero, vincitore del Leone d’Argento a Venezia, è stato escluso dalla cinquina dei migliori film internazionali. Il nostro Paese può sorridere però grazie a Isabella Rossellini, in corsa fra le attrici non protagoniste per la sua performance in Conclave che, con 10al pari di Wicked, è secondo solo a Emilia Pérez che ne ha ottenute ben 13. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Alla conduzione ci sarà Conan O’Brien, che raccoglierà il testimone da Jimmy Kimmel.