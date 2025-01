Tvplay.it - Nuova occasione in Serie A: colpo low cost, arriva Suso

Gli ultimi giorni diA si preannunciano entusiasmanti. Occhio alle sorprese, quello che potrebbe accadere lascia sbalorditi. Ci troviamo dinanzi ad una delle sessioni di calciomercato invernali più attive degli ultimi anni, a gennaio solitamente le squadre fanno pochi movimenti inA ma stavolta invece la situazione sembra ben diversa. Il Napoli ha venduto Kvaratskhelia e cerca un sostituto in questi ultimi giorni, il Milan ha preso Walker e vuole chiudere per un attaccante e non solo le big.inA:low(Lapresse) TvPlayAnche le cosiddette ‘piccole’ stanno lavorando con movimenti piuttosto importanti. Il Como è letteralmente scatenato, ha acquistato giocatori a inizio sessione e lavora per chiudere con il botto, investimenti che sicuramente non sono consoni per una squadra impegnata in chiave salvezza.