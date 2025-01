Ilrestodelcarlino.it - Moda, Colla scrive a Urso: "Misure urgenti"

"È necessario un intervento urgente da parte del governo che, inborazione con le Regioni e le parti sociali, sostenga il sistemaitaliano attraversoeconomiche adeguate con l’obiettivo di salvaguardare il suo patrimonio di competenze, qualità, innovazione e occupazione. Servonostraordinarie, per consentire alle imprese di superare almeno i prossimi dodici mesi e guardare al futuro, in attesa della ripartenza di un mercato complesso, caratterizzato da logiche economiche internazionali". Lo chiede al governo la Regione Emilia-Romagna, con una lettera del vicepresidente con delega allo sviluppo economico Vincenzo(nella foto) indirizzata al ministro delle Imprese Adolfoin vista dell’incontro del Tavolo nazionale dellaconvocato a Roma al Mimit per domani.