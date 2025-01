Gamberorosso.it - Lo storico bar sabaudo nel centro di Roma famoso per il suo caffè con la panna

Via Servio Tullio è una piccola traversa di via XX Settembre: siamo nelcittà, a poca distanza da Termini, in zona di palazzi umbertini, tra ministeri - quello dell'Economia è praticamente di fronte - e banche.L’insegna è chiara, Pasticceria dal 1888, e l’ambiente pure: boiserie e stucchi, sembra di essere catapultati in uno deistorici di Torino. Pensiamo al 1888: da 17 anniè ufficialmente Capitale d’Italia. I Savoia disegnano l’Urbe con dei tratti che ricordano la città sabauda (si pensi ai famosi portici dell’Esquilino, rione che in quegli anni nasce).Il pasticcere del reNel 1888, quindi, apre Strabbioni: "Pasticceria e Confetteria Torinese" è l’insegna originaria, che omaggia le origini piemontesi del fondatore, Sante Strabbioni, uno dei primi fornitori ufficiali di sua altezza reale Vittorio Emanuele Duca di Savoia, Principe di Napoli e capo della Real Casa di Savoia.