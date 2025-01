Ilgiorno.it - La Cer dei Laghi tra risparmio e sostenibilità

È nata da pochi mesi, ma sta già riscuotendo interesse nella cittadinanza. La Cer deiè uno dei primi esempi locali di Comunità energetica rinnovabile. A oggi conta 64 soci iscritti, ma l’obiettivo è di crescere ancora. Per questo martedì 28 si terrà un incontro aperto al pubblico. L’appuntamento è per le 16 nella sala consiliare Falcone Borsellino di Travedona Monate (via don Sturzo 40). La Cer deivuole rappresentare un modo per risparmiare sui costi dell’energia e nello stesso tempo contribuire a ridurre le emissioni climalteranti, oltre a favorire lo sviluppo della comunità locale. Se ne parlerà nell’incontro rivolto in particolare alle imprese del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzarle sulle opportunità offerte. L’ambito territoriale della cabina elettrica primaria di riferimento insiste su Angera, Besozzo, Brebbia, Bardello con Malgesso e Bregano, Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Ispra, Ranco, Sesto Calende, Taino e Travedona Monate.