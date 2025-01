Juventusnews24.com - Impallomeni certo: «Per Thiago Motta è arrivato il momento di cambiare, ma non capisco questa scelta»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, giornalista ed ex calciatore, ha parlato così delin casa Juve e dell’arrivo di Kolo Muani: le sue dichiarazioniStefanoha parlato ai microfoni di TMW dell’arrivo di Kolo Muani in casa Juve e della crisi tecnica attorno a Dusan Vlahovic. Di seguito le parole del giornalista ed ex calciatore in vista della sfida contro il Napoli:PAROLE – «Se gioca Kolo Muani titolare a Napoli, si certifica la crisi tecnica attorno a Vlahovic. Perfinalmente ildi. Nonperché non si sia cambiato in estate. Per me trae Vlahovic è stato difficile relazionarsi, si sono scontrate due personalità ruvide. Quando hai un giocatore così istintivo, non dico che è solo colpa del calciatore, che doveva fare un passo verso il tecnico, ma anche l’allenatore doveva andargli incontro».