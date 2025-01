Romadailynews.it - IA: Aurigemma, su innovazione tecnologica importante ruolo della formazione

Leggi su Romadailynews.it

In questi ultimi anni “ci sono stati molti cambiamenti nella nostra societa’: tra questi, l’, e anche l’intelligenza artificiale. Come ripeto spesso, il progresso non puo’ essere fermato, ma dobbiamo essere in grado di gestire e governare questi processi”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello, intervenuto a Roma al convegno organizzato dalla Uilca Roma e Lazio sull’intelligenza artificiale. “Sono tanti i settori dove l’puo’ avere delle ricadute: pensiamo all’alta tecnologia, all’ambito sanitario, farmaceutico. Senza dimenticare, poi, l’aerospazio, dove il Lazio e’ assoluto protagonista. Tra l’altro, siamo l’unica regione in Italia ad assicurare l’intera filieraproduzione aerospaziale. In generale, unfondamentale deve essere svolto dalla, al fine di ridurre quello spazio che si crea con il mondo del lavoro.