Iltempo.it - Green deal e lobby, quello scandalo diventato test per l'Europa

Diciamolo subito, a scanso di equivoci: se ciò di cui parliamo si rivelerà vero per come ci appare oggi, dovremo ammettere di essere di fronte ad unoassoluto, di quelli tali da imporre un ripensamento profondo sul funzionamento complessivo delle istituzioni europee. I fatti denunciati da un'inchiesta del quotidiano olandese De Telegraaf sono così riassumibili: con fondi pubblici, durante il mandato del commissario socialdemocratico Frans Timmermans l'Unione Europea avrebbe finanziato un nutrito (oltre 180) gruppo di associazioni o gruppi ambientalisti per svolgere attività in sostegno dell'approccio tanto caro alla Commissione dell'epoca, per capirciche va sotto il nome diEuropeo, volto a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 (è il programma che contiene le misure sullo stop alle auto non elettriche), con impatto su moltissimi settori produttivi.