Ex Sitoco i tempi della bonifica | Entro l’estate lavori conclusi

Definito il cronoprogramma deiper idi demolizione all’internoexche è stato consegnato dalla società "Laguna Azzurra" in seguito all’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Casamenti. "Completate le operazioni di apprestamento del cantiere – dice Casamenti – che sono consistite nella pulizia dell’area, nell’installazione di fabbricati provvisori necessari al cantiere e dei servizi igienici, nell’allestimento di recinzioni e altre opere, anch’esse provvisorie, e nel trasporto di macchinari e attrezzature". Il prossimo intervento, comunica la società, consisterà nellacopertura del "fabbricato H" dai materiali contenenti amianto. "L’inizioseconda fase – prosegue il primo cittadino – è previsto per il 3 febbraio e si protrarrà per 10 giorni, al termine dei quali l’intero fabbricato H risulterà demolito e i resti smaltiti.