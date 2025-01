Laspunta.it - Cisterna, nuovo finanziamento per l’impiantistica sportiva al quartiere San Valentino

pubblico per gli impianti sportivi delSandi. La Regione Lazio ha infatti concesso al Comune un contributo di 212.787 euro per il secondo lotto dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo.I fondi in questione rientrano nell’ambito dei finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche per particolari motivi di urgenza o problematiche sociali. Il progetto aveva già ottenuto, partecipando al bando Sport e periferie 2020 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, 700mila euro per il primo lotto degli interventi di “Riqualificazione ed adeguamento del centro sportivoSan” predisposto dall’architetto Paolo Valeri. L’importo complessivo per portare a termine la ristrutturazione degli impianti ammonta a 2.