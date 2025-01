Ilrestodelcarlino.it - Castel Guelfo, entra in carica il consiglio comunale dei ragazzi

si è insediato ildeie delle Ragazze della scuola ‘Giovanni Paolo II’. L’organismo, composto da studenti della primaria e secondaria di primo grado del paese, ha l’obiettivo di dialogare con l’amministrazioneguidata dal sindaco Claudio Franceschi per cercare insieme soluzioni a problemi e realizzare nuovi progetti. Il, che si incontra periodicamente durante l’annata scolastica sotto la guida di figure adulte come facilitatori, punta forte sul confronto per scambiare opinioni e dare forma ad idee e proposte capaci di migliorare la quotidianità dei giovani inseriti nel sistema scuola e nella comunità. Consiglieri e sindaco, dodici membri in totale, sono stati eletti dai loro coetanei nei giorni scorsi. Una sessione di voto a regola d’arte che ha consegnato la fascia tricolore ad Ernesto Buzzetti (nella foto con la vicesindaca Eleonora Negroni, ndr) e delineato unformato da Thomas Mazzoli, Milena Buscherini, Sofia Brintazzoli, Tommaso Contoli, Massimiliano Capra, Alessandra Savuschina, Gianluca Pizzo, Alessia Righini, Gennaro Russo, Erhan Abdulji e Sofia Berti.