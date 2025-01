Botte a donna Maniero col braccialetto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.43 Nuovi guai con la giustizia per Felice, L'ex boss della Mala del Brenta è stato denunciato per aver picchiato con schiaffi e pugni una, sua familiare.I giudici oltre al divieto di avvicinamento alla vittima ,gli hanno imposto ilelettronico. "Faccia d'Angelo" con le sue confessioni alla giustizia aveva permesso di smantellare l'ex banda.vive con una nuova indentità in un luogo segreto Nel 2023 l'ex boss,70 anni, ha scontato una condanna a 4 anni per maltrattamenti dopo una denuncia della sua compagna