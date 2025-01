Zon.it - Avanti un altro, intervista esclusiva alla “Hostess” Greta Cianfano

La madre è unadi volo nella realtà,la interpreta nel salottino diunma, dice, “Sul futuro rimango coi piedi per terra”Sulle orme di sua madre,è per il secondo anno consecutivo ladi volo del salottino diun, tornato in onda lo scorso lunedì 20 gennaio 2025 alle 18.45 su Canale 5. La incontriamo dietro le quinte pronta ad immergersi in una nuova, intensa giornata di registrazioni., portaci nella tua giornata tipo durante le registrazioni.Arrivo agli studi la mattina presto per il classico trucco e parrucco. Poi nel pomeriggio, dopo pranzo, si inizia a registrare. Di solito registriamo due puntate per volta e anche quest’anno siamo quasi arrivatifine. Cosa faccio nel mio tempo libero? Cose normali: mi piace prendermi cura di me, ed è per questo che mi alleno quasi tutti i giorni, così da potermi concedere qualche cenetta fuori in più.