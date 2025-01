Ilgiorno.it - Area ex Agosti, via ai lavori per riaprire il parcheggio di via Pilo

Cominceranno oggi e dureranno una settimana iper l’apertura al pubblico deldi via Rosolinoall’interno dell’ex. L’intervento consiste nella posa della recinzione necessaria a separare l’e il viale d’accesso dallo spazio comune del complesso residenziale compreso tra via Rosolino, via Cherubini e via Cavour. Alpubblico da 26 posti auto, rimasto sempre chiuso, si accederà da un cancello. "Negli scorsi mesi, parlando di dotazione di parcheggi lungo la direttrice di via XXIX Maggio e nelle sue immediate vicinanze, avevamo promesso di rendere disponibili nuovi posteggi, conoscendo bene le difficoltà di lasciare l’auto, specie per i residenti, in quella zona – spiega così l’intervento Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche, pensando alle polemiche che hanno accompagnato il tratto di Bicipolitana che riguarda questa zona –.