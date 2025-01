Juventusnews24.com - Araujo, niente Juventus: sta firmando il rinnovo con il Barcellona. Il difensore è già in sede

Juve: il difensore sta firmando il rinnovo con il Barça. Il calciatore uruguaiano è in sede per la firma con il club blaugrana

Sfuma definitivamente Ronald Araujo per la Juventus. Il difensore uruguaiano è arrivato nella sede del Barcellona per firmare il rinnovo con il club. Il nuovo contratto con i blaugrana sarà valido fino a giugno 2031. Ecco le immagini mostrate da Fabrizio Romano del suo arrivo nella sede della società catalana.

???? Ronald Araujo arrives at Barça headquarters to sign his new contract at the club, as revealed yesterday.

The contract will be valid until June 2031. pic.twitter.com/DPPpMLpRRX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025

Il calciomercato Juve dice addio all'obiettivo Araujo per la difesa.