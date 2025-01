Biccy.it - Anticipazione Grande Fratello: provvedimenti, decisione su Lorenzo

Lunedì scorso Enzo Paolo Turchi ha ammesso di aver consegnato a Luca Calvani un biglietto con su scritto “no letto Jessica” e per questo stasera l’attore toscano subirà un provvedimento disciplinare. Luca però non sarà solo, perché ieri sera proprio lui ha rivelato che ancheSpolverato ha violato il regolamento, visto che nella sua trasferta in Spagna ha usato un cellulare. Da Fan Page poco fa è arrivata un’chiara, pare infatti che il GF abbia deciso di punire anche Spolverato.Secondo il portalee Luca andranno in nomination: “Spolverato ha violato il regolamento al: provvedimento disciplinare in arrivo? Abbiamo un’. Fanpage apprende che presumibilmente una nomination d’ufficio potrebbe attendere il concorrente che si è scontrato con Luca Calvani, a sua volta reo di aver accolto un bigliettino in casa per mano di Enzo Paolo Turchi, per cui parimenti esposto a una punizione simile“.