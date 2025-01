Juventusnews24.com - Thiago Motta applaude Locatelli dopo Club Brugge Juve: «Di lui mi piace molto questa cosa»

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni dell’allenatore bianconerol’ultima sfida di Champions LeagueIntervenuto ai microfoni di Sky Sportla sfida di ieri trantus,ha parlato tra le altre cose anche del rendimento di. Le sue dichiarazioni.RUOLO DI– «E’ un modo per stare equilibrati. Manu sa il momento di abbassarsi e quello di andare a prendere l’avversario. Con queste situazioni, in fase difensiva per fare uno scarico agli attaccanti. Da quei sei voglio vedere di più, hanno la qualità. Samu è stato vicino l’area provando il dribbling, cercando il momento giusto. Dagli altri voglio vedere di più».L’INTERVISTA DIA SKYLeggi suntusnews24.