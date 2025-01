Oasport.it - Sci di fondo, Coppa del Mondo Engadina 2025. Fatti e cifre maschili, Bolshunov e Krüger i vincitori del 2021

Leggi su Oasport.it

Ladeldi sci disi appresta a salutare definitivamente le Alpi, dopo esservisi stanziata per un mese e mezzo. La seconda parte della stagione è programmata tra la Scandinavia e le latitudini nordiche, dunque si cambierà completamente contesto rispetto a quello delle ultime settimane.Prima di trasferirsi altrove, c’è però spazio per un appuntamento inconsueto. L’ultimo weekend di gennaio sarà dedicato a una tappa in Svizzera. Il palcoscenico del secondo evento elvetico dell’inverno 2024-25 sarà l’, dove il massimo circuito sinora ha fatto scalo solo nel.Tre le gare in programma. La prima a squadre, seguita da due competizioni individuali. Si parte venerdì con una staffetta mista. Dopodichè, sabato, assisteremo a una Sprint a skating. Infine, domenica, si chiuderà con una 20 km a tecnica libera da disputarsi contro il cronometro.