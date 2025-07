Salerno l’Associazione Circoli Nautici della Campania rende omaggio al Circolo Canottieri Irno | un’eccellenza dello sport marino salernitano

L’Associazione Circoli Nautici della Campania (ACNC) prosegue nel suo percorso di valorizzazione delle eccellenze che animano il panorama sportivo e sociale della regione. Questa volta, i riflettori si accendono sul Circolo Canottieri Irno di Salerno, fondato nel lontano 1910 e oggi autentico simbolo dello sport marino in Campania e in Italia. Con una storia lunga 114 anni, il Circolo è una delle realtĂ sportive piĂą antiche e prestigiose del Sud Italia, insignito del Collare d’Oro al Merito Sportivo dal CONI. Sotto la presidenza di Gianni Ricco, la storica istituzione ha saputo innovarsi senza rinunciare alla sua identitĂ , intrecciando sport e cultura, risultati d’eccellenza e inclusione sociale, con una visione moderna, multidisciplinare e fortemente radicata nel territorio. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, l’Associazione Circoli Nautici della Campania rende omaggio al Circolo Canottieri Irno: un’eccellenza dello sport marino salernitano

