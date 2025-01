Lettera43.it - Razzie Awards 2025, tutte le nomination dei peggiori film

Torna l’appuntamento annuale con i, giunti alla 45esima edizione, che premiano idella stagione cinematografica. Come da tradizione, alla vigilia delleper gli Oscar (previste per giovedì 23 gennaio alle 14.30 italiane), sono state diramate le candidature per i lungometraggi che più di altri hanno deluso negli ultimi 12 mesi. Presenti Joker: Folie à Deux, sequel del capolavoro sul clown di Gotham, e Megalopolis di Francis Ford Coppola, in lizza per sei riconoscimenti al pari di Madame Web della Marvel, l’adattamento del videogame Borderlands e il biopic Reagan con Dennis Quaid nei panni dell’ex presidente Usa. Fra i prequel, remake e reboot ci sono anche Il Corvo e Mufasa: Il Re Leone. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 1 marzo, 24 ore prima di quella degli Oscar.