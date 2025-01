Bubinoblog - RAI1: I PROGRAMMI DEL DAYTIME RESTANO A ROMA, TRANNE DUE ECCEZIONI SPECIALI

Sanremo? No,. In un’ottica di contenimento dei costi in atto da tempo, la maggior parte deidinon traslocherà nella città del Festival.Anche quest’anno infatti si segnalano le trasferte sanremesi, come anticipa Davide Maggio, solo per uno speciale al sabato pomeriggio de “La Volta Buona”.Il talk di Caterina Balivo dedicherà tutta la settimana al Festival con ospiti, inviati e collegamenti fino a sabato quando Caterina Balivo traslocherà a Sanremo.Ovviamente confermatissima – non ci sarebbe bisogno di dirlo – la puntata di Domenica In dall’Ariston. Il talk di Mara Venier è infatti la sesta serata del Festival.L'articolo: IDELDUEproviene da BUBINO.