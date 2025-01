Ilfattoquotidiano.it - “Non faccio la spesa da anni. Rovisto nei cassonetti e con quel che risparmio lavoro di meno e viaggio di più”: il racconto della manager che pratica il “dumpster diving”

Si chiama “” e letteralmente vuol dire “immersione nei”. Portabandiera di questaè sicuramente Sofie Juel Andersen, giovane danese che vive in Australia. Sui social mostra come sia solita riempire il proprio frigorifero recuperando cibi scartati dai supermercati. Non si tratta di indigenza: Sofie lo fa per risparmiare denaro che investe invece in altro modo, ad esempio viaggiando: “In tutto il 2024 ho speso al supermercato 95 euro”, fa sapere.La protagonista di questa storia è una restaurantche dal 2019 vive a Sydney. “Rovistare neiè diventato per me una specie di missione di salvataggio. Si spreca così tanto cibo buono, e i supermercati sanno che ci sono persone là fuori che non possono permettersi di mangiare” sono state le sue parole riportate da The Sun.