Puntomagazine.it - Neonata rapita in clinica a Cosenza, recuperata dalla polizia dopo un intenso intervento

Laè stata ritrovata sana e salva e la coppia di rapitori è stata arrestatail sequestro Unadi appena un giorno è stataieri pomeriggio da unanel centro di, ma grazie all’tempestivo delle forze dell’ordine, la piccola è stata ritrovata sana e salva. I due rapitori, una coppia di coniugi, sono stati arrestatiSquadra mobile pocoil sequestro.Il rapimento è avvenuto intorno alle 18.30, quando una donna, presentatasi come puericultrice, ha preso lastanza in cui si trovava insieme alla madre, una casalinga di 27 anni, e alla suocera. La donna, con il volto parzialmente coperto da una mascherina e i capelli raccolti in treccine, ha dichiarato di dover portare la bambina dal pediatra, per poi allontanarsi con la piccola.